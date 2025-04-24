Масштабная атака на Киев 24 апреля: что известно, какие цели уничтожены

Фото: Социальные сети

МЧС Украины

Вооруженные силы России в ночь на 24 апреля нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие целы были поражены?

Что известно об ударе по Киеву 24 апреля

В ночь на 24 апреля около 01:00 по московскому времени в Киеве прогремели мощные взрывы в пяти районах украинской столицы: Бучанском, Голосеевском, Подольском, Святошинском и Шевченковском. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Летело все: „Калибры“, баллистика, „Шахеды“. В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45 штук», — уточнил он.

По данным украинских СМИ, в ночь на 24 апреля Киев подвергся одной из самых масштабных атак с воздуха и земли.

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«Зафиксировано около 10 пусков баллистики. Количество запущенных крылатых ракет тоже исчисляется десятками. Ракетному удару предшествовал налет около 40 штук „Гераней“», — уточнил Telegram-канал WarGonzo.

Военный блогер Олег Царев заявил, что, по предварительным данным, ракетный удар был нанесен по инфраструктуре ж/д вокзала «Киев-Пассажирский».

«ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам Украины. Ракетный удар в Киеве нанесен по транспортной инфраструктуре ж/д вокзала „Киев-Пассажирский“, а также местам расположения систем западной ПВО и ПВД ВСУ в районе станции метро „Лукьяновская“», — написал он в Telegram-канале.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

По информации украинских СМИ, всего в комбинированном ударе по Украине были задействованы 70 ракет и 145 дронов.

«Армия России продолжает уничтожать военную и другую инфраструктуру, работающую в интересах противника. Ночью цели были поражены в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Известно, что среди прочих целями для ударов были ж/д эшелоны с военнослужащими и техникой ВСУ», — отметил военкор Евгений Поддубный в авторском Telegram-канале.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя ночную атаку на Украину, заявил, что «подобного можно было избежать, если бы киевское правительство не противилось энергетическому перемирию».

«Параллельно с запусками десятков „Гераней“ по военным целям в незалежной запускали „Калибры“, баллистические ракеты, крылатые ракеты с Ту-95, потом снова „Калибры“. <…> Так бывает, когда тебе предлагают энергетическое перемирие, а ты его игнорируешь», — высказался он в Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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