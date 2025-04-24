В США раскрыли планы Зеленского после очередной ссоры с Трампом TNI: Зеленский планирует действовать без поддержки США после ссоры с Трампом

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность самостоятельных действий или сотрудничества с Европой в случае сокращения американской помощи, заявил в своей аналитической колонке редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн. По его словам, Киев может окончательно остаться без поддержки Вашингтона после недавней ссоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером.

Зеленский, возможно, рассчитывает на то, что он может действовать в одиночку или по крайней мере без американской поддержки, пока Европа поддерживает его, — считает Хайльбрунн.

В среду, 23 апреля, Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова касательно принадлежности Крыма вредят мирным переговорам с Россией. Урегулирование российско-украинского конфликта, по словам американского президента, сильно затрудняют именно «подстрекательские заявления», подобные словам Зеленского, которому «нечем похвастаться». Хозяин Белого дома уверен, что ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Ранее первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков выразил мнение, что украинский президент отказывается признавать Крым российской территорией из-за страха потерять власть на следующих выборах главы государства. По его словам, Зеленский говорит лишь то, что должно понравиться украинскому обществу.