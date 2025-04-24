Составлен список стран, готовящих провокации против РФ 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая полиция выгонит российских дипломатов, если те посмеют появиться на церемонии в честь 80-летия завершения Второй мировой войны. Антироссийский выпад в канун юбилея позволила себе и Молдавия, бывшая союзная республика. Эксперты не исключают, что массированный удар по России в День Победы может нанести и Украина. О том, какие еще страны Запада могут готовить на 9 Мая провокации против россиян и какими конкретно могут быть эти нападения, — в материале NEWS.ru.

Почему германские власти грозят выгнать посла РФ с праздника Победы

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев будет выдворен с памятной церемонии в честь разгрома нацистской Германии, если явится на мероприятие. Об этом стало известно в среду 23 апреля.

«Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности», — заявил по этому поводу директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль, добавив, что выгонять посла с церемонии будут сотрудники МВД ФРГ. По его словам, российское посольство не имеет права участвовать в таких церемониях. Такое решение власти ФРГ приняли еще три года назад, в начале СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что французские власти тоже не пригласили российскую дипмиссию на празднование Дня Победы в Париже. Посол России Алексей Мешков напомнил, что в борьбе с фашизмом решающий удар принял на себя СССР, потеряв 27 млн человек.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

До этого стало известно о решении мэрии Кишинева. По решению властей, 9 мая на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы. Что же касается людей, намеренных праздновать именно День Победы, то пока им взамен власти ничего не предложили. Активисты предполагают, что полиция попытается выдавить их на соседние улицы, создавая угрозу здоровью и жизни.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS/Global Look Press Празднование Дня Победы в Париже

По каким целям в России ВСУ попытаются ударить 9 мая

Как считает военный эксперт Александр Собянин, враждебные страны наверняка попытаются устроить антироссийские провокации не только накануне, но и непосредственно в день 9 Мая. По его мнению, под угрозой находятся объекты, которые значимы одновременно политически, символически и медийно.

«Мишенью могут быть места воинской славы в Петербурге, Севастополе, Новороссийске, а также в приграничных с Украиной областных центрах — в Курске и Белгороде. Москва и Московская область у нас достаточно хорошо защищены ПВО», — сказал он NEWS.ru. Основная угроза, по его словам, исходит от беспилотников и высокоточных ракет.

Директор Института политических исследований Сергей Марков предупреждает: в первую очередь вооруженных провокаций 9 мая наверняка стоит ожидать от Украины.

«Практика терактов и покушений свойственна режиму в Киеве, который носит откровенно фашистский характер. Достаточно вспомнить, что терактами занимался главный в истории этой страны фашист Степан Бандера — это главный герой нынешней Украины», — напомнил NEWS.ru Марков.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, ни Западу, ни киевскому командованию не придется долго убеждать солдат ВСУ открыть огонь по россиянам 9 мая.

«Украинские военные могут усилить обстрелы, и уговаривать их не надо — какие-нибудь нацбаты сами расстараются», — сказал NEWS.ru эксперт. Что касается территории стран ЕС, например Прибалтики, то, по мнению Трухачева, «российские посольства могут закидать бутылками с зажигательной смесью, булыжниками, исписать какими-то хамскими надписями памятники советским воинам».

Фото: Социальные сети ВС Украины

Боевые дроны по России 9 мая могут запускать из Прибалтики и Финляндии

Угроза для российских городов 9 мая исходит не только с территории Украины, предупреждает эксперт. «Мы уже были свидетелями эпизодов, когда дроны атаковали северо-западные регионы нашей страны — скорее всего, их запускали с территории соседних Эстонии и Латвии. Поскольку северная столица — город-герой Ленинград — символически очень важна, на этот раз „проявить себя“ может и Финляндия — страна НАТО, оттуда очень удобно атаковать Петербург», — считает Собянин.

Схожая ситуация, по его словам, складывается и на юго-западе РФ. «Могут засветиться „братушки“ из Болгарии и Румынии. Якобы украинские беспилотники могут взлететь оттуда и атаковать Севастополь, Крым и Новороссийск», — считает эксперт. При этом, по его словам, следует четко понимать: в случае удара ракетами французского, британского или американского производства выбирать цели, давать полетные задания будут представители натовских стран. По мнению Собянина, натовские офицеры в данном случае станут соучастниками очередного военного преступления.

Какие провокации ожидаются 9 мая на территории Евросоюза

Практически неизбежно, считают эксперты, что антироссийские демарши устроят на своей территории власти стран Евросоюза — особенно тех, что заняли агрессивную позицию к России. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила наказанием лидерам Европы, которые поедут в Москву 9 мая. По мнению брюссельской бюрократии, такой жест идет вразрез с европейскими ценностями.

Если власти Германии официально запретили российским и белорусским дипломатам участвовать в праздничных мероприятиях и там порядок обеспечивает полиция, то в других европейских странах — Франции, Италии, Чехии, Польше — антироссийские акции могут быть поданы как «инициатива низов», считает Собянин.

Среди стран Западной Европы наибольшие риски с точки зрения провокаций, на мой взгляд, в столице Франции, считает Собянин. «В Париже расположен самый дорогой объект новой российской мягкой силы, построенный за рубежом. Это православный Свято-Троицкий собор и Российский духовно-культурный православный центр — комплекс из четырех зданий в центре столицы, на строительство которого и покупку под него земельного участка ушло до 100 миллионов евро», — рассказывает эксперт.

По его словам, это знаковый объект и, учитывая «совершенно разболтанную политическую систему во Франции», он с большой вероятностью может стать мишенью для радикалов.

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press Кая Каллас

Какие провокации с жертвами могут устроить 9 мая англосаксы

По мнению собеседника NEWS.ru, близкого к российским силовым структурам, оппоненты России могут пойти и на изощренные провокации, причем с человеческими жертвами.

«Как часто бывает в памятные даты, на митинги в европейских столицах, например в Лондоне, собираются представители так называемой радикальной оппозиции, сбежавшие из нашей страны, и им сочувствующие. Не исключаю, что на демонстрантов будет совершено нападение, после которого полиция обязательно найдет „русский след“», — допустил собеседник. По его словам, британцы — большие мастера подобных операций, совершенных «под чужим флагом».

«Из этого трагического инцидента на День Победы на Западе устроят грандиозный русофобский скандал. При этом, я уверен, на самом деле российским спецслужбам эти „бегунки“ уже неинтересны», — подчеркнул собеседник.

Какие провокации против россиян могут организовать европейские страны 9 мая

Украина: теоретически может попытаться ударить беспилотниками по городам европейской части России, интенсифицировать ракетные удары по прифронтовой полосе в зоне СВО.

Финляндия, Латвия, Эстония: под украинским «чужим флагом» могут нанести удар беспилотниками по приграничным российским областям.

Болгария, Румыния: могут «под чужим флагом» нанести удар воздушными и морскими беспилотниками по городам российского юга.

Франция, Италия, Чехия, Польша: могут нанести ущерб российским дипломатическим миссиям («коктейли Молотова») или участникам уличных акций, празднующих 9 Мая.

Германия: могут устроить провокации против российских и белорусских дипломатов.

Молдавия: власти запретили праздновать День Победы на главной площади Кишинева. Вместо антинацистского праздника там пройдет День Европы.

Читайте также:

Герои СВО будут на параде Победы? Что сказал Песков, покажут ли «Орешник»

Минобороны РФ раскрыло правду об ударе по Сумам: что произошло, кто погиб

Генерал ВСУ «драпал» с места удара в Сумах, «ошибка» Трампа: что дальше

День Победы в Москве и Киеве: кто приедет на парад к Путину и Зеленскому