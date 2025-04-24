Две гильзы и один труп: встреча старых друзей обернулась убийством

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Подольске встреча старых друзей закончилась гибелью 36-летней женщины. Убийца с множественными переломами попал в больницу, а мать жертвы готовится к похоронам. NEWS.ru рассказывает о подробностях бытовой трагедии.

Встреча старых друзей

36-летняя Екатерина в злополучный день 23 апреля решила встретиться с тремя друзьями детства, с которыми она много времени проводила в родном дворе. В тот же день она пришла в гости к маме, которая продолжала жить в той же местности.

Посиделки затянулись до поздней ночи. Четверо старых знакомых распивали во дворе алкоголь и, видимо, раздражали своим присутствием одного из жителей соседней многоэтажки.

«Установлено, что ночью компания из четверых человек, среди которых была и потерпевшая, распивала во дворе дома спиртное. Житель дома, недовольный шумом, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел на улицу. В ходе конфликта во время попытки отнять у него оружие произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствующих женщин», — рассказали в Следственном комитете.

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Стрелку переломали кости

Друзья Екатерины сразу же набросились на стрелка и начали его избивать. Позже на помощь к ним подоспел брат погибшей и тоже начал бить владельца оружия, пока его не оттащили. В больнице у мужчины диагностировали множественные переломы.

«Следователями и криминалистами произведен осмотр, изъято самодельное огнестрельное оружие, две гильзы, упаковка с патронами, смывы следов, назначены экспертизы. Допрашиваются очевидцы. В ближайшее время следствием будет дана оценка факту незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также факту получения мужчиной тяжких травм», — рапортовали в СКР.

Мать не хочет мстить

Мать убитой девушки заявила журналистам Telegram-канала SHOT, что убийца ее дочери должен быть наказан. Такую реакцию соседа на посиделки небольшой компании во дворе она назвала неадекватной. Вместе с тем она подчеркнула, что не хочет мстить мужчине.

«Конечно, я хочу, чтобы человек был наказан. Но я за закон. Не за то, чтобы мстить или еще чего-то. Почему я не вышла, когда здесь носились на мотоциклах, когда молодежь здесь орала? Почему мы не выходили? Почему мы не стреляли? За что убивать людей? За что? Я не понимаю. 36 лет человек прожил только. Она строила планы!» — сокрушается мать погибшей девушки.

Собиралась в Сочи

Знакомые рассказали, что погибшая собиралась в августе поехать с братом в Сочи, чтобы отпраздновать свой день рождения. Девушка уже организовала поездку, семья даже успела внести предоплату.

Про Екатерину известно, что она работала фасовщицей на местном складе и жила в частном доме, который достался ей в наследство. Девушка часто навещала маму, с которой у них были прекрасные отношения.

Детей у Екатерины не осталось — женщина пережила неудачный брак и смерть своих новорожденных детей.

Мать погибшей также уточнила, что не знакома с Василием Петровым, из чьего самодельного ружья была убита девушка.

Соседи отметили в разговоре с MK.RU, что детская площадка во дворе имеет дурную славу — туда приходят пьяные подростки, громко слушают музыку, случаются драки и поножовщины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убил не владелец оружия?

Telegram-канал SHOT писал, что следователи рассматривают версию, согласно которой убить девушку в Подольске мог не главный подозреваемый, 57-летний Василий Петров. Есть вероятность, что во время потасовки возле подъезда стрелять мог кто-то из друзей погибшей.

Источник отмечает, что в момент инцидента несколько человек пытались отобрать у Петрова оружие. В ходе схватки был произведен выстрел — не исключено, что курок мог спустить кто угодно из участников потасовки. Петров получил несколько переломов ребер и сейчас находится в больнице под охраной.

Супруга подозреваемого рассказала, что он вышел на улицу, потому что шумная компания мешала дочери готовиться к экзамену. Родственники и соседи называют Петрова спокойным человеком, который «мухи не обидит». По их же словам, оружие он использовал для самообороны. Семья характеризуется как благополучная: двое детей, жена работает в детском саду, сам мужчина трудится на предприятии по производству насосов.

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