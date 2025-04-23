Мужчина пырнул полицейского ножом и попал на видео Житель Тульской области пырнул полицейского и пытался скрыться в поле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 36-летнего уроженца Тульской области, который пырнул ножом полицейского, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в городе Серебряные Пруды, а задержали злоумышленника в лесу около деревни Ламоново.

Оперативно прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что возле одного из домов полицейские заметили мужчину, который вел себя подозрительно и оглядывался по сторонам. На просьбу предъявить документы, удостоверяющие личность, гражданин ответил отказом, нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников и скрылся в сторону деревни Ламоново через поле, — рассказали в Росгвардии.

Ранее в Санкт-Петербурге за поножовщину был задержан гражданин Азербайджана. 45-летний иностранец находился в розыске в связи с побегом из воинской части. Предположительно, мигрант вечером 17 апреля участвовал в массовой драке на улице Пугачева. Прибывшие на место полицейские обнаружили 31-летнего мужчину, который получил ножевое ранение плеча.