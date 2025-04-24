Следствие раскрыло новые детали «случайного» убийства в Подольске SHOT: следствие рассматривает новую версию стрельбы в Подольске

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Следователи рассматривают версию, согласно которой убить девушку в Подольске мог не главный подозреваемый, 57-летний Василий Петров, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, есть вероятность, что во время потасовки возле подъезда стрелять мог кто-то из друзей погибшей.

Источник отмечает, что в момент инцидента несколько человек пытались отобрать у Петрова оружие. В ходе схватки был произведен выстрел — не исключено, что курок мог спустить кто угодно из участников потасовки. Петров получил несколько переломов ребер и сейчас находится в больнице под охраной.

Супруга подозреваемого рассказала, что он вышел на улицу, потому что шумная компания мешала дочери готовиться к экзамену. Родственники и соседи называют Петрова спокойным человеком, который «мухи не обидит». По их же словам, оружие он использовал для самообороны. Семья характеризуется как благополучная: двое детей, жена работает в детском саду, сам мужчина трудится на предприятии по производству насосов.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю женщину смертельно ранили на детской площадке в Подольске. Петрову предъявили обвинение по статье об убийстве. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследованием занимаются СК и прокуратура Московской области.