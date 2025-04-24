Появились кадры убийства девушки на детской площадке В Подольске мужчина застрелил девушку из самодельного пулемета и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились кадры из подмосковного Подольска, где местный житель застрелил девушку из самодельного пулемета, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, разъяренный 57-летний мужчина пытался угомонить шумную компанию на детской площадке. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 апреля.

Канал отмечает, что мужчина разозлился из-за того, что под окнами его дома на Железнодорожной улице шумели люди. Россиянин схватил самодельное оружие, выбежал на улицу и начал кричать, стреляя в воздух. Когда парни попытались отобрать у мужчины пулемет, тот нажал на курок и прострелил грудь 36-летней Катерине К. Девушка скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранители задержали мужчину, ему грозит 15 лет колонии по статье 105 УК РФ «Убийство». Делом занимается подмосковный СК, а также прокуратура.

Ранее мужчина случайно застрелил зятя вместо утки на охоте в Камчатском крае. В управлении СК России по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, 65-летний подозреваемый отправился с родственником на охоту на реке Гольцовке в Усть-Большерецком районе, когда мужчина направил ружье на добычу.