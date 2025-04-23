Пенсионер случайно застрелил зятя вместо утки Пенсионер случайно застрелил зятя во время утиной охоты на Камчатке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина случайно застрелил зятя в ходе охоты в Камчатском крае, сообщает в Telegram пресс-служба управления СК России по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 65-летний подозреваемый отправился с зятем на охоту на реке Гольцовке в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Пенсионер направил ружье на утку и выстрелил.

Не зная, что его зять вышел из лодки, мужчина, не удостоверившись в отсутствии людей на линии стрельбы, произвел один прицельный выстрел во взлетающую утку, поразив своего оказавшегося на линии огня зятя, который спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения груди, — говорится в сообщении.

Ранее житель Тюменской области получил год тюрьмы из-за того, что случайно застрелил друга во время охоты. Осужденный перепутал товарища с лисой и произвел выстрел, спасти раненого не удалось.

До этого в Байкаловском районе Свердловской области местный охотник случайно застрелил 18-летнюю девушку, которая гуляла со своим другом и собакой в лесу. Он принял молодых людей за дикое животное и произвел в их сторону три выстрела. У пострадавшей был задет жизненно важный орган.