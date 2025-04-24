Составлен список звезд, которых обвиняли в педофилии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/ТАСС

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гоша Рубчинский

Скандалы вокруг сексуальных преступлений часто становятся громкими и обсуждаемыми, особенно когда в них оказываются замешаны известные личности. Истории о домогательствах со стороны знаменитостей разделяют публику на тех, кто требует наказания, и тех, кто готов защищать кумиров. NEWS.ru рассказывает о нескольких подобных историях.

Иван Шаповалов

Еще до мировой славы дуэта t.A.T.u. продюсер Иван Шаповалов делился в интервью, что его впечатление от рейтингов «лолит» на сайтах с эротическими видео было одним из триггеров, чтобы создать поп-группу.

В 2003 году в Великобритании на двух ТВ-каналах запретили к показу дебютный клип группы t.A.T.u., а Шаповалова обвинили в растлении несовершеннолетних солисток. Общественники грозились подать на музыкального менеджера в суд. В том числе против поп-дуэта выступила организация Kidscape, которая защищает детей от рукоприкладства взрослых.

«Мы ничего не собираемся предпринимать против самих девочек. В конце концов, они только подростки. Но что касается менеджера „Тату“, то мы на днях обратимся в Скотланд-Ярд и сообщим о том, что он просматривает детскую порнографию. Это противозаконно в нашей стране», — заявляла руководитель организации Мишель Эллиот.

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Шаповалов в программе Владимира Соловьева говорил, что будет лечить Британию «от страха педофилии». Соловьев тогда отшутился на эту реплику продюсера: «А чтобы не бояться педофилии, надо в малых дозах педофилию принимать? Это вариант гомеопатии?»

Фото: Булдаков Олег/ИТАР-ТАСС Участницы группы «Тату» Юлия Волкова (на снимке справа), Елена Катина (слева) и продюсер группы Иван Шаповалов (в центре)

Майкл Джексон

В известном документальном фильме «Покидая Неверленд» о растлении со стороны Майкла Джексона рассказали два героя — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. Они отмечали, что тот подружился с ними, когда они были совсем юными. Прошло много времени, прежде чем артист начал проявлять сексуальное внимание к детям.

По словам Уэйда и Джеймса, обольщенные суперзвездой, они не сопротивлялись, когда тот во время ночевок склонял их к оральным ласкам, просмотру видео для взрослых, совместной ипсации и даже к попытке неестественного проникающего секса.

Гоша Рубчинский

В 2018 году дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в растлении несовершеннолетнего юноши. В Сети были опубликованы скриншоты переписки, в которой Рубчинский просил молодого человека сделать фотографии в ванной, пока не видят родители.

В ответ на обвинения команда Рубчинского опубликовала заявление, в котором отвергает факт домогательств.

«Это был уличный кастинг для лукбука. Он отправил нам личное сообщение с просьбой позволить ему принять участие в кастинге. Так происходит всегда. Мы много лет занимаемся уличными кастингами для показов и составления лукбуков моделей и на следующей неделе поедем для этого в Лондон. Гоша пообщался с юношей по FaceTime и после попросил его прислать фотографию, чтобы она была в архиве наравне со снимками других моделей», — говорилось в заявлении.

Юноша утверждает, что дизайнер требовал от него не обычные снимки, а интимные фотографии, и даже после того, как узнал о его возрасте.

Фото: National Media Museum/PERA100240/Global Look press Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл

Писатель, дьякон и математик Льюис Кэрролл рисовал и фотографировал обнаженных и полуобнаженных маленьких девочек, но некоторые из почитателей его творчества по сей день называют обвинения мужчины в педофилии спекуляцией. Главным аргументом с их стороны было то, что за всю жизнь мужчину ни разу не уличили именно в насильственных действиях против детей.

Однако среди тысячи сохранившихся изображений было тридцать фотографий, на которых были изображены обнаженные дети. На одной из них была девочка Лорина Лидделл в полностью обнаженном виде, на который «ни один родитель никогда бы не согласился», отмечала исследовательница творчества Кэрролла в литературном топике Reddit.

Также известно, что дневники за четырехлетний период его дружбы с девочками, ставшими прототипами его сказок, утеряны. Потомок ликвидировал эти записи после смерти писателя.

Оксимирон

Публично обвинившая рэпера Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в изнасиловании девушка подала заявление на исполнителя в Следственный комитет. Потерпевшая утверждает, что Федоров надругался над ней в своей гримерке после выступления, когда ей было 16 лет. Расследование может быть начато и в Великобритании, отметил адвокат пострадавшей Константин Ерохин.

«Я, как юрист, перед подачей заявления проверяю, что есть на руках у клиентов. И в этом случае могу сказать, что материал у Виктории (девушка, которая подала заявление в СК) и у других девушек достаточно весомый. Как минимум есть переписки, которые шокируют любого взрослого человека», — отметил Ерохин.

По словам адвоката, следователи должны проверить соответствующий материал. Ерохин объяснил, что они намерены инициировать расследование и в Соединенном Королевстве, так как рэпер является его подданным.

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