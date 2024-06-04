«Я не делала привороты»: как «татушка» Волкова уводила мужей из семей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Волкова

Солистка группы «Тутси» Мария (Маша) Вебер в шоу «PROЖизнь» на YouTube выступила с обвинениями в адрес экс-участницы группы t.A.T.u. Юлии Волковой. По словам экс-фабрикантки, во второй половине нулевых коллега угрожала ей из-за романа с Парвизом Ясиновым. На тот момент мужчина был супругом Вебер: он начал отношения с Волковой еще до развода с Машей. К 25-летию группы t.A.T.u. NEWS.ru решил вспомнить о всех громких романах Юлии.

Павел Смирнов. Свидание с Ван-Даммом

Первым бойфрендом Юлии, которого она представила публике, стал Павел Сидоров. Он работал у солистки дуэта телохранителем. Когда они начали встречаться, молодой человек был женат, и его супруга ждала ребенка. «Экспресс-газета» писала, что жена Сидорова узнала о его романе с Волковой из публикаций в СМИ.

Вместо того чтобы заниматься воспитанием новорожденной дочери, он поехал с группой в промотур по США. Пока менеджмент продвигал первый альбом российского дуэта в Вашингтоне и проводил кампании против войны в Ираке, Сидоров решил воплотить в жизнь свою мечту. Режиссер Сергей Ливнев согласился организовать для него встречу с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом.

«Он каратист, я тоже каратист. <...> Сфоткаться для себя. Чтобы он потом показывал: “А это я с Пашей из Москвы. Рашен мафия”. Ха-ха. У меня 101 плакат с Ван-Даммом был», — рассказал Сидоров продюсеру группы Ивану Шаповалову в одном из выпусков шоу «t.A.T.u. в Поднебесной».

Встреча состоялась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, но без переводчика. Вторая солистка дуэта Лена Катина, хорошо владевшая английским языком, не захотела быть посредником. Ван-Дамм не проявил интереса к телохранителю, и лишь заметил, что рыба за столом слишком сильно воняет.

В 19 лет солистка t.A.T.u. родила от Сидорова дочь Викторию. Павел исчез из жизни Юлии еще до появления девочки на свет. В интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» певица завила, что Сидоров связан с криминалом.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global look Press Юлия Волкова

Парвиз Ясинов. Увела мужа у солистки «Тутси»

Московский предприниматель в области строительного бизнеса Ясинов — отец второго ребенка Волковой Самира, который появился на свет в канун 2008 года.

Парвиз — сын олигарха Обида Ясинова, занимавшегося строительным бизнесом. В нулевых журналисты называли юношу «типичным представителем золотой молодежи». Но позже имя Ясинова попало в криминальные сводки.

6 июля 2011 года трое молодых людей в центре Москвы напали на машину, в которой находились дочь полномочного представителя правительства России в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского Наталья и ее муж бизнесмен Кирилл Мещеряков.

По данным следствия, автомобиль обстреляли из пистолета. Дочь Барщевского рассказала, что на нее с мужем напали «три человека с окладистыми бородами».

Парвиз Ясинов был задержан в качестве подозреваемого в организации нападения и просидел в СИЗО три месяца. Его соседом по камере был экс-муж продюсера Яны Рудковской бизнесмен Виктор Батурин.

Адвокат Парвиза Александр Добровинский отметил, что в мае 2012 года дело против его клиента было прекращено за отсутствием состава преступления. Трое мужчин, напавших на дочь и зятя Барщевского, получили по два года тюрьмы. Газета «Версия» отмечала, что свидетелей, давших показания против Ясинова, не привлекли к ответственности за ложные обвинения.

Ясинов, как и Сидоров, ушел от жены ради Волковой. Молодой человек познакомился с «татушкой», когда его супруга Вебер ждала ребенка. Солистка t.A.T.u. утверждала, что никогда никого не уводила из семьи.

«Я не целенаправленно забирала моих мужей, не ставила привороты, не ходила к ясновидящим. Нет, конечно. Это вопрос их выбора, к которому я не имела никакого отношения», — утверждала Волкова в украинском шоу «Детектор брехни» в 2014 году.

Во время совместной жизни с Парвизом Юлия приняла ислам. По слухам, певица решила стать мусульманкой, потому что этого хотел возлюбленный. Однако после расставания с ним она опровергла эту информацию, назвав это своим выбором. Впоследствии солистка t.A.T.u. заявила журналистам, что приняла решение о смене веры после просмотра сериала «Клон». В 2017 году Волкова вернулась в православие.

Фото: Ali Magomedov/Russian Look/Global look Press Юлия Волкова и Парвиз Ясинов

Владислав Голдман. Подозрительно дешевые квартиры

Следующим спутником Волковой стал бизнесмен Владислав Голдман. Он неоднократно появлялся на публике вместе с солисткой популярного дуэта, и они попадали на страницы журналов. В 2014-м канал НТВ сообщил, что Голдман и его «деловой напарник» Сергей Мухин незаконно продавали чужие квартиры в Москве по цене ниже рыночной и заработали как минимум 12 млн рублей. Отдав деньги, покупатели узнавали, что у «дешевой» квартиры уже есть собственник.

В ноябре 2014 года Коптевский районный суд столицы приговорил Голдмана к восьми с половиной годам лишения свободы за аферы с недвижимостью. На судебное заседание Волкова пришла в широкополой шляпе, скрывая лицо от камер телевизионщиков.

По данным «Экспресс-газеты», Голдман вышел по УДО в 2018 году, женился на другой женщине и воспитывает с ней дочку.

Григорий Заранди. Сломанная в трех местах челюсть

Роман с грузинским вором в законе Григорием Заранди, известным в криминальных кругах по кличке Гия Гальский, закончился для Волковой драматично. Артистка ездила к бойфренду в Турцию, писала воодушевленные посты в Instagram (деятельность в России запрещена) о ярких чувствах и даже набила на теле татуировку с прописной буквой g и влюбленной парой.

«Была такая красивая история с некрасивым концом. Понятно, что он человек очень ревнивый, он собственник, не русский. Я прилетела к нему, мы хотели завершить отношения. Но отношения мне завершить не дали. Закончилось это все трагично. Со сломанной челюстью в трех местах. <...> Дети все это видели на улице. Люди пытались оторвать его. Помню только, как я уже лежала в машине скорой помощи», — вспоминала Волкова в проекте «Исповедь».

В 2012 году и в 2014-м в Сети были опубликованы видеозаписи оперативников с задержанным Заранди. Он подтвердил, что ранее был осужден за нарушение миграционного законодательства и по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

MK.RU писал, что в Москве Заранди пытался расширить сферу влияния абхазской преступной группировки, занимавшейся квартирными кражами, грабежами и разбоями.

Впоследствии Главное управление УМВД по Москве опубликовало специальный пресс-релиз о выдворении Заранди из страны. Сейчас экс-бойфренд Волковой живет в Турции.

Собчак спросила экс-солистку дуэта в своем шоу, что певице нравится в таких «прибандиченных мужчинах». «Характер, упорство, жесткость», — ответила Юлия.

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