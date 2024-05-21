Копперфильд, Депардье и Мэнсон: кого обвиняли в насилии и домогательствах

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Дэвид Копперфильд, Жерар Депардье, Мэрилин Мэнсон

На прошлой неделе 67-летнего американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Его жертвами якобы стали 16 женщин. Каких еще мировых звезд подозревали в насилии и кто из них был осужден за него — в материале NEWS.ru.

Копперфильд давал наркотики несовершеннолетним

По данным газеты The Guardian, большинство предполагаемых жертв насилия Копперфильда были несовершеннолетними. Одна из них, Бритни Льюис, рассказала, что работала моделью, когда иллюзионист якобы накачал ее наркотиками и надругался. Это было в 2018 году, на тот момент девушке исполнилось 17 лет. Другие женщины рассказали о похожих инцидентах в период с 1980-х годов по 2014-й. По их словам, он обещал всем продвижение в карьере, славу и популярность.

Другие предполагаемые жертвы домогательств Копперфильда вспомнили, что он вел себя непристойно во время выступлений на глазах у родителей несовершеннолетних зрительниц. Одна из его поклонниц после шоу даже обратилась в полицию, но ее заявление не приняли ввиду отсутствия состава преступления.

Сам Коперфильд отрицает все обвинения, называя их попыткой клеветы и желанием разрушить его репутацию. Адвокаты фокусника заявили, что он «далек от мира наркотиков» и «никогда и ни с кем не вел себя ненадлежащим образом, тем более с несовершеннолетними».

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Дэвид Копперфильд

Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Еще одним громким скандалом стала история влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии. Десятки известных актрис, включая таких звезд, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд, заявили о приставаниях мужчины. Скандал с Вайнштейном привел к возрождению движения #MeToo и стал поводом для обсуждения проблемы сексуальных домогательств в индустрии шоу-бизнеса.

В 2020 году суд Нью-Йорка признал продюсера виновным в преступлениях сексуального характера, и он получил 23 года лишения свободы. На заседаниях присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения, сообщает The New York Times. Половина зала со стороны Вайнштейна была практически полностью пустой.

Летом 2021 года в США прошли съемки фильма, посвященного скандалу с Вайнштейном с Кэри Маллиган и Зои Казан в главных ролях. Картина получила название She said («Она сказала»), в ее основу легла одноименная книга 2019 года, в которой были описаны детали расследования преступлений продюсера.

Одной из пострадавших стала сибирячка Евгения Чернышова, в 15 лет работавшая моделью в Италии. Женщина рассказала, что Вайнштейн изнасиловал ее в отеле в 2013 году, когда шло вручение премии «Оскар». Показания Чернышовой приобщили к делу, из-за чего продюсер получил на 16 лет больше.

Девушка проходила по делу под вымышленным именем Джейн Доу, но после приговора насильнику решила рассекретить свое имя, сообщил The Hollywood Reporter. Сибирячка рассказала, что после изнасилования «чувствовала себя грязной, впала в депрессию, не хотела жить и пристрастилась к алкоголю».

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press Харви Вайнштейн

Депардье приставал к коллегам прямо на съемках

75-летний французский актер Жерар Депардье тоже не раз попадал в скандальные истории из-за обвинений в домогательствах и непристойном поведении. В апреле 2024 года артиста задержали по подозрению в изнасиловании двух женщин.

Первый инцидент произошел в 2014-м на съемках фильма «Маг и сиамцы», когда он схватил за ноги 43-летнюю женщину-декоратора и начал шептать ей непристойности, трогая за интимные места. Вторая пострадавшая вспомнила, как в 2021-м во время работы над лентой «Зеленые ставни» Депардье трогал ее и грязно шутил в ее адрес.

Ранее жалобу на Жерара подала испанская журналистка Рут Баса, рассказавшая о домогательствах актера во время интервью в 1995 году, когда ей было 23. Ассистентка режиссера Жана-Пьера Моки, актриса Элен Даррас, к которой актер приставал в 2007 году на съемках фильма «Диско», также обвинила его в непристойном поведении по отношению к ней.

Депардье опроверг слова женщин, и его защитил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил общественности страны о презумпции невиновности в ситуации с актером. Французский лидер назвал происходящее вокруг артиста «охотой на ведьм». Также в поддержку Депардье высказалось около 50 известных актеров, в числе которых были Пьер Ришар, Шарлотта Ремплинг, Эмманюэль Сенье и многие другие.

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press Жерар Депардье

Спейси домогался к массажистам

Звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси столкнулся с серьезными обвинениями в сексуальных домогательствах, что привело к падению его популярности и разрыву контракта с Netflix. Несколько молодых актеров заявили, что Спейси пытался совратить их или совершил по отношению к ним непристойные действия. Из-за этого артист был исключен из нескольких крупных кинопроектов и лишен престижных наград.

В 2023 году на Спейси подал в суд массажист, обвинивший его в домогательствах во время терапевтического сеанса, сообщает издание Daily Beast. Выяснилось, что Спейси записывался на сеансы к молодому человеку под вымышленными именами и приходил в лыжной маске, чтобы не быть узнанным. Во время одной из встреч Спейси положил руку специалиста на свои гениталии и предложил ему деньги за сексуальные услуги. Актер также настоял, чтобы массаж начинался с акцента на ягодицах.

Массажист рассказал, что из-за нездорового внимания со стороны Спеси ему пришлось уволиться с работы. Ранее артиста обвиняли в сексуальном насилии над другим массажистом из Малибу в 2016 году. По словам истца, Спейси также заставлял его прикасаться к гениталиям и пытался даже поцеловать (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Позже с подобными заявлениями выступили десятки других мужчин, к которым приставал Спейси. Актеру «Карточного домика» было предъявлено уголовное обвинение в домогательствах, однако после разбирательств его закрыли. Спейси сумел убедить суд, что это были не домогательства, а лишь «настойчивый флирт».

Фото: Giandomenico D'Angelo/Keystone Press Agency/Global Look Press Кевин Спейси

Дастин Хоффман приставал к писательнице

Легендарный голливудский актер и обладатель премии «Оскар» Дастин Хоффман также столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны коллег по съемочной площадке.

В 2017 году Hollywood Reporter написал, что в 1985-м Хоффман приставал к стажерке на съемках фильма «Смерть коммивояжера». Позже стало известно, что он «облапал» и непристойно пошутил о писательнице Анне Грэхэм Хантер, когда ей было 17 лет.

«Он открыто заигрывал, схватил меня сзади, говорил со мной и при мне о сексе», — рассказала женщина в интервью Hollywood Reporter.

Хоффман извинился перед всеми женщинами, пострадавшими от его действий. Он написал письмо в газету, где попросил простить и сообщил: «Я чрезвычайно уважаю женщин и крайне огорчен, если какими-то своими действиями я поставил ее в неловкое положение. Приношу извинения. Я не такой».

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дастин Хоффман

Приемная дочь Вуди Аллена обвинила его в домогательствах

Знаменитый режиссер и сценарист Вуди Аллен тоже оказался в центре скандала. В 2014 году его обвинили в педофилии, и история стала одной из самых обсуждаемых и шокирующих в Голливуде. Приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Аллена, опубликовав открытое письмо. Режиссер заявил, что слова падчерицы — выдумка, и она просто хочет разрушить его карьеру.

«Это так нелепо, но осадок остался, — рассказал Аллен Variety. — Они продолжают цепляться за возможность, что я мог приставать к Дилан. Но ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано подобным образом».

Позже телеканал HBO выпустил документальный фильм «Аллен против Фэрроу», в котором члены семьи режиссера рассказывали, что Аллен любил лежать с Дилан в одной постели в белье и мог трогать ее в интимных местах.

Некоторые актеры перестали работать с Алленом из-за скандала, а Селена Гомес и Тимоти Шаламе, сыгравшие в его фильме «Дождливый день в Нью-Йорке», отказались от гонораров за ленту в пользу благотворительных организаций.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Вуди Аллен

Мэрилин Мэнсон приставал к актрисам и подросткам

В 2018 году американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая врача Чи Пак в сериале «Доктор Хаус», обвинила рокера Мэрилина Мэнсона в домогательствах и неподобающем поведении. Женщина написала в своем блоге, что однажды певец приехал на площадку, чтобы посмотреть на съемочный процесс, и «начал грязно флиртовать со всеми женщинами подряд».

«Это произошло очень давно — на съемках последнего сезона „Доктора Хауса“. Он (Мэнсон. — NEWS.ru) посетил нашу площадку, потому что обожал сериал, и стал домогаться к каждой женщине из съемочной группы», — вспомнила Йи. В 2023 году на Мэнсона подали в суд: на этот раз его обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, о чем сообщил Rolling Stone.

По данным издания, в 1990-х годах артист пригласил в свой автобус двух несовершеннолетних подруг, после чего принудил одну из них к сексу и пообещал убить, если она кому-нибудь расскажет. После этого, как писало издание, музыкант психологически поработил девушку и продолжил встречаться с ней еще два года. По данным авторов статьи, он также заставлял ее спать с другими членами его коллектива.

Вин Дизель напал на ассистентку в отеле

В 2023 году сыгравшего в «Форсажах» актера Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии по отношении к ассистентке Астt Джонассон, о чем сообщил CNN. По словам женщины, во время работы над фильмом «Форсаж-5» актер набросился на нее в гостиничном номере, прижал к стене и мастурбировал перед ней. Джонассон заявила, что после попыток убежать звезда Голливуда все же ее отпустил.

На тот момент девушка проработала в съемочной группе менее двух недель, после чего ее уволили. Дизель опроверг эти обвинения, заявив, что вообще не помнит эту сотрудницу, и удивился, что ассисистентка молчала о происшествии 13 лет.

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press Вин Дизель

Майкла Джексона обвинили в растлении детей

В 2019 году телеканал HBO выпустил скандальный четырехчасовой документальный фильм «Покидая Неверленд», в основу которого легли свидетельства Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые обвинили Майкла Джексона в растлении. Мужчины рассказали, что подверглись насилию со стороны поп-короля в детстве. Робсону было всего семь лет, а Сейфчаку — десять.

В картине рассказывалось, что Джексон любил привозить к себе на виллу детей, чтобы «играть с ними». Авторы фильма сообщили, что обвинявшие Джексона в домогательствах мужчины решились рассказать правду только после его смерти. После выхода картины несколько крупных американских радиостанций убрали из эфиров песни артиста. А создатели мультсериала «Симпсоны» вырезали эпизод, в котором Джексон озвучил одного из героев.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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