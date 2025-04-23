Похищенные в 2007 году дети могли находиться в рабстве у маньяка Похищенные в Великих Луках дети могли стать жертвой сексуального маньяка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи из Псковской области продолжают расследование уголовного дела о похищении четвероклассников Вали Корик и Паши Морозова в 2007 году, пишет StarHit. Сейчас, по данным источника, рассматривается версия, согласно которой мальчик и девочка могли попасть в сексуальное рабство к педофилу.

Дети, которых «режиссер из Москвы» пообещал снять в кино о космосе, могли находиться у маньяка несколько лет в рабстве, после чего с ними расправились. Такую версию на данный момент рассматривает следствие, — рассказал источник.

В СКР составили фотороботы детей, как они выглядели бы сейчас, в возрасте 29 лет. Также актуальным остается фоторобот предполагаемого похитителя, который представился детям как режиссер из Москвы. Одноклассница детей рассказала, что мужчина предложил школьникам сняться в фильме о космосе, но для этого нужно было поучаствовать в кинопробах.

Ранее сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области психолог центра социального обслуживания добилась разбирательства по делу своей 15-летней благополучательницы. По информации источника, 14 апреля девочка рассказала специалисту, что в период примерно с четырех до восьми лет ее насиловал отец. Материал из комитета образования местной администрации передан в отдел Следственного комитета по Волосовскому району.