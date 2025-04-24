Составлен список регионов и городов, где пройдет «Бессмертный полк»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

C 2022 года во многих регионах России акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн, а салюта и парада не было. Власти отказались от ряда памятных мероприятий из соображений безопасности. Однако в год 80-летия Победы руководство многих субъектов РФ решило провести шествие в очном формате. В каких городах пройдет «Бессмертный полк» — в материале NEWS.ru.

Что известно об акции «Бессмертный полк — 2025»

Ежегодно участники «Бессмертного полка» проходят колоннами по улицам городов с портретами родственников — героев Великой Отечественной войны. На протяжении предыдущих трех лет акция проводилась в альтернативном формате. Принять участие в ней можно было на работе и в транспорте. Некоторые граждане размещали памятные фотографии фронтовиков на окнах домов и балконах, украшая их георгиевскими лентами и цветами.

В 2025 году каждый регион принимает решение о формате акции (офлайн или онлайн) самостоятельно, рассказали NEWS.ru в пресс-службе общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

«Мероприятие может состояться на улицах, если это сочтут безопасным. Каждый день в Сети появляется новая информация», — отметили в организации. Как рассказала сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева, все запланированные шествия пройдут 9 мая.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие города и регионы проведут «Бессмертный полк» в очном формате

Как выяснил NEWS.ru, изучив сообщения региональных властей, шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате как минимум в 45 субъектах Федерации, таких как Республика Коми, Карелия, Башкортостан, Архангельская, Ярославская, Оренбургская, Самарская, Липецкая области, Республика Чувашия, Орловская, Владимирская, Ивановская, Тверская области, Дагестан, Северная Осетия, Ульяновская, Калининградская, Пермская, Вологодская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Новгородская, Челябинская, Ленинградская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, а также Якутия.

После окончания военного парада очное шествие состоится в городе-герое Мурманске. «Бессмертный полк» также пройдет в Тюмени, Пскове, Кирове и Благовещенске.

Акция состоится в очном формате в регионах Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. Однако не во всех субъектах РФ власти приняли окончательное решение.

В каких городах пройдет парад Победы

По информации Минобороны РФ, военные парады пройдут 9 мая в городах-героях и населенных пунктах, где в годы войны располагались штабы военных округов, флотов, а также общевойсковых армий. Это Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Мурманск, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, а также два города воинской славы Калужской области — Козельск и Малоярославец.

За парадом Победы на Красной площади в городе-герое Москве будут наблюдать главы государств и правительств более 20 стран. Среди них — лидеры Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Словакии, Сербии, Кубы, Индии, Вьетнама и других стран. Точное число гостей пока держится в секрете.

Фото: kremlin.ru/Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что в мероприятии примут участие не только российские военные, включая ветеранов СВО, но и представители множества дружественных государств. При благоприятной погоде вечером в столице планируется праздничный салют.

Решение о проведении «Бессмертного полка» в Москве в очном формате еще окончательно не принято. Известно, что шествие запланировано в Санкт-Петербурге вдоль Невского проспекта. На парад в Северную столицу приедут блокадники из 80 стран. Вечером петербуржцы увидят грандиозный фейерверк.

В каких городах не будет салюта, парада и шествия «Бессмертный полк»

В прошлом году от проведения салюта отказались власти 49 регионов. В 25 субъектах РФ праздник отметили без парада. Руководство ряда областей приняло это решение в последний момент.

В 2025 году «Бессмертного полка» не будет в Курске, Брянске, Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Калуге, городах Ставропольского края, Республики Ингушетия и Мордовии.

В Казани также не состоится очное шествие, однако на площади Тысячелетия будет проведен праздничный парад.

Массовые мероприятия не планируются в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Парад не состоится в Керчи. В Севастополе местные власти вместе с руководством Черноморского флота организуют поздравления ветеранов во дворах.

На портале правительства Московской области сообщается, что в этом году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности граждан во время празднования. Информации о проведении парада пока нет.

В то же время в Подмосковье пройдет множество памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над нацистской Германией. Например, состоятся театральные представления во дворах, где живут ветераны.

«Бессмертный полк» пройдет в Краснодарском крае и Смоленской области в онлайн-формате.

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