Гнил в лесу: дедушка соскучился по внуку и подставил родителей-душегубов

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В Подмосковье разворачивается история с детоубийством, которое произошло в семье. При этом душегубам-родителям удавалось скрывать преступление годами. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Убийство в День знаний

В подмосковном Королеве 19 апреля задержали семейную пару из Краснодарского края. Супруги уже дали признательные показания по статье, которую им инкриминировали. В 2020 году они задушили годовалого сына.

«На допросе фигуранты дали признательные показания, сообщив, что в ночь на 1 сентября 2020 года в лесном массиве на территории города Крымска совершили убийство ребенка, оставив там его тело. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика», — сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Другие источники в СМИ отмечали, что родители признавали ребенка нежеланным и не хотели заботиться о нем, поэтому решили расправиться.

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Матери ребенка на момент задержания было 27 лет. Отцу — 33 года. Следственный комитет в том числе опубликовал видео с территории лесопарка, где сотрудники откопали труп ребенка.

«Признаю и раскаиваюсь», — заявила мать убитого ребенка в кабинете следователя.

Дедушка соскучился по внуку

Судьбой мальчика первым озаботился его дедушка — отец подозреваемой. К следователям он обратился с историей о том, что внука видел в последний раз в середине августа 2020 года. Тогда мальчику еще не исполнился год.

«Мужчина сообщил, что в последний раз внука видел в середине августа 2020 года, после чего мать ребенка всяческими способами избегала общения родственников с мальчиком», — рассказали в Следственном комитете.

Как пишут СМИ, родители лгали родственникам, что с сыном все в порядке. Мальчик не был зарегистрирован, его существование скрывалось от других близких. Родители не водили ребенка на медицинские осмотры и не оформляли документы. Также мать ребенка на протяжении года числилась пропавшей без вести, ее поисками занимались волонтеры.

Про третьего ребенка не знали

Как выяснилось, сейчас у супругов появились другие дети. Женщина родила еще двоих. О них в том числе не знали родственники.

«В том месяце вызвали службу опеки, сказали, что у нее трое детей. Я про третьего ребенка — Матвея — только в апреле узнал. Они путались, говорили, что первого отдали в детский дом. Служба опеки запрос сделала, но не было такого», — рассказал РЕН ТВ отец подозреваемой Андрей Щербань.

По словам мужчины, полиция не спешила разбираться с ситуацией. А в СКР среагировали со второго раза, когда с заявлением о пропаже ребенка обратились и отец подозреваемой, и органы опеки.

О том, что внук убит, дедушка узнал из сообщений СМИ. Но тут же в общении с корреспондентом РЕН ТВ Андрей Щербань заявил, что пока не верит в эту версию. Точнее, хочет верить в то, что эта версия ошибочная.

У матери и ее сожителя изъяли детей. Когда началось расследование, пара попыталась уехать из города и скрыться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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