Муж и жена четыре года скрывали от родственников, что удушили своего сына В Подмосковье семейная пара призналась в убийстве годовалого сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейная пара из подмосковного Королева созналась в убийстве годовалого сына в 2020 году, сообщает Telegram-канал SHOT. Родители признались, что ребенок не был желанным и мешал им жить.

Мальчика задушили в городе Крымске Краснодарского края. На тот момент матери было 23 года, а отцу — 29 лет. Тело ребенка закопали в лесу Крымского района. Все последующие годы родители лгали родственникам, что с сыном все в порядке. Мальчик не был зарегистрирован, его существование скрывалось от родственников. Родители не водили ребенка на медицинские осмотры и не оформляли документы. Также мать ребенка на протяжении года числилась пропавшей без вести, ее поисками занимались волонтеры.

В Королев пара переехала сразу же после расправы над ребенком. Сейчас их задержали и они дают показания.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 20-летняя мать трехлетней девочки ушла на три дня в загул. Следователям она призналась, что хотела уморить ребенка, но на помощь девочке пришли соседи. Девочка хоть и не могла толком разговаривать, но на четвертые сутки голода умудрилась забраться на подоконник и попросить о помощи. Истощенного ребенка передали медикам. После была задержана мать пострадавшей.