В Воронеже 20-летняя мать трехлетней девочки ушла на три дня в загул. Следователям она призналась, что хотела уморить ребенка, но на помощь девочке пришли соседи. Выяснилось, что жизнь горе-матери тоже была непростой. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.
Хотела убить голодом
В период с пятницы по воскресенье 20-летняя уроженка Калужской области Александра отдыхала со знакомыми, употребляя алкоголь и запрещенные вещества. О своей дочери при этом она не забыла. Возвращаясь в понедельник домой, она надеялась увидеть в съемной квартире труп оголодавшего ребенка. Но в квартире мать ждали следователи.
Против девушки завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Фигурантку арестовали до 14 июня.
Подала сигнал туалетной бумагой
Девочка хоть и не могла толком разговаривать, но на четвертые сутки голода умудрилась забраться на подоконник и попросить о помощи.
«Она выкинула туалетную бумагу и тарелки на улицу, во двор. Мы их подняли, поставили на подоконник. Думали, баловался ребенок. А она просто пыталась нам сообщить, что она в опасности и одна. Она даже внятно не могла объяснить, сколько она дома одна», — рассказала соседка Надежда Макарова журналистам НТВ.
На место приехали сотрудники полиции. Соседи сняли девочку с окна квартиры на первом этаже. Истощенного ребенка передали медикам. После была задержана мать пострадавшей.
«На сегодняшний момент я на связи с лечащим врачом девочки, она находится под наблюдением врачей в стационаре. Чувствует она себя хорошо, здоровью ничего не угрожает, последствий для здоровья пока не выявлено. Кушает, спит, в общем-то, ведет себя соответственно ее возрасту», — сообщала позже ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.
Выкидыш от педофила
Бабушка Александры рассказала, что внучка перестала общаться с ней после того, как связалась с мужчиной по кличке Копченый в возрасте 13 лет. Ее избраннику тогда было 39 лет. Спустя год девочка забеременела, но у нее случился выкидыш.
Копченый после выкидыша стал официальным мужем Александры. Предполагается, что брак позволил ему избежать наказания по статье за сексуальные отношения с 14-летней девочкой.
Спустя три года Александра снова забеременела от Копченого. На этот раз родилась здоровая девочка, но счастливой матерью Александра не стала. Год назад она переехала из Калужской области в Воронеж, где сняла квартиру.
Папа хочет вернуть дочку
Как отмечает НТВ, мужчина по кличке Копченый, когда узнал о ситуации с его дочкой, объявился и захотел забрать ребенка к себе. Но ситуация осложняется тем, что гражданин по факту вступал в отношения с подростками, а также де-юре все-таки имеет судимость за растление несовершеннолетних. Суд назначил ему условный срок.
Омбудсмен Севергина называет ситуацию «нерядовой» и «вопиющей». Мать подозреваемой тоже ведет асоциальный образ жизни — в деревне под Калугой в ее доме постоянно проходят пьянки. В январе 12-летняя дочь женщины пострадала от домогательств со стороны одного из пьяных гостей.
К себе на воспитание девочку готова взять и прабабушка, но в таком случае ребенку придется вернуться в родную деревню, где все знают историю семейства.
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