Развозил куски тела на санках: юрист отрубил голову любовнице, убил ее сына

Фото: t.me/ekboblsud*

Серовский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей Александру Гооку

В начале апреля недалеко от садоводческого товарищества в Свердловской области местные жители нашли в лесу женскую голову с рыжими волосами, лежавшую на снегу. Через несколько дней выяснилось, что бывший любовник убил женщину и ее сына. Почему мужчина пошел на преступление и какое наказание ему грозит — в материале NEWS.ru.

Как близ Серова нашли отрезанную женскую голову

В начале апреля жители СНТ «Ягодка» близ Серова Свердловской области обнаружили обезображенную женскую голову. Затем они обратились в полицию. Сперва в МВД посчитали, что женщину загрыз медведь, поскольку в районе до этого видели его следы. Других частей тела обнаружить не удалось. По первоначальной версии, их растащили по округе дикие животные. Сначала сотрудники органов правопорядка и местные жители полагали, что погибшая — Анастасия (ее искали волонтеры и стражи порядка).

18 апреля полиция сообщила, что установила личность женщины. По подозрению в убийстве был задержан 48-летний временно безработный юрист Александр Гоок.

«Он, похоже, и не думал никуда скрываться, вероятно, уверовав в собственную неуязвимость. Судимостей не имеет, зато получил два высших образования», — рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Известно, что 10 ноября к нему в гости приехала вместе с сыном 42-летняя жительница Нижнего Тагила Ольга Сорока.

«Между прибывшими гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ее сына. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыть следы», — заявили в Следственном комитете по Свердловской области.

Фото: vk.com/gu_mvd_so_66 Следственные действия ГУ МВД по Свердловской области

Что известно об Ольге Сороке, чью голову нашли в лесу

Как выяснил NEWS.ru, Сорока родом из Серова. Она жила в Нижнем Тагиле в течение нескольких лет и работала в банке. В последние месяцы женщина числилась в розыске полиции как пропавшая без вести. Заявление о пропаже написал ее муж Дмитрий.

«У них была замечательная семья. Сынишка Коля (имя изменено) родился у супругов довольно поздно. Он их единственный сын. Мальчик перенес рак мочевого пузыря, справился с болезнью, а мама и папа его поддерживали. Коленька стал здоровый и счастливый», — сказали NEWS.ru знакомые семьи.

Издание «КП-Урал» отмечает, что Ольга была любовницей будущего убийцы. По данным газеты, в семье Сороки периодически вспыхивали конфликты. После одного из них Ольга уехала в Серов к старому знакомому Александру, с которым раньше работала.

Потерявший жену и ребенка мужчина пошел на СВО

Страница в социальной сети Дмитрия Сороки полна сообщений с соболезнованиями. После того как от него ушла жена и забрала ребенка, он сразу обратился в полицию.

«Я был на работе, и к ней приехал этот Александр. Ольга забрала сына и уехала к нему, ничего не объяснив. Я знаю, что они были знакомы», — рассказывал мужчина журналистам.

По его словам, супруга не вернулась домой и перестала выходить на связь. Дмитрий не терял надежды найти ее. На протяжении пяти месяцев он оставлял объявления в социальных сетях: «Люди, помогите найти жену с ребенком, умоляю вас».

Фото: Страница Дмитрия Сороки в ВК Дмитрий Сорока

«Мне сейчас очень плохо. Спасибо вам за соболезнования», — заявил Дмитрий корреспонденту NEWS.ru.

Издание «КП-Урал» сообщило, что после убийства его жены и ребенка мужчина подписал контракт об участии в СВО.

Как произошло убийство Ольги Сороки

Конфликт между Ольгой и Александром Гооком разгорелся спустя пару дней после ее приезда. По данным Telegram-канала SHOT, взрослые выпивали, пока ребенок бегал в другой комнате. Мужчина попытался его успокоить, толкнул, после чего малыш упал, ударился головой и умер. Затем Александр нанес Ольге около 10 ударов ножом, расчленил ее тело и выкинул останки в лесу.

URA.RU сообщил со ссылкой на источник в силовых органах, что во время допроса мужчина сознался в том, что положил отрезанную голову в кастрюлю, вывез расчлененное тело на санках на окраину поселка и выкинул часть фрагментов в лесу. Другие останки он бросил в контейнеры для бытовых отходов.

Позже бездомные собаки притащили фрагменты тела к СНТ «Ягодка».

Убийца засунул труп шестилетнего малыша в большой мешок и выбросил в мусорный бак. Его останки, скорее всего, были доставлены на полигон.

Бывшие коллеги мужчины рассказали журналистам E1.RU, что Гоок был очень дотошным и внимательным юристом.

Фото: t.me/ekboblsud* Александр Гоок

«Он ни один документ не принимал с первого раза, каждый раз находил все новые недочеты», — заявили коллеги.

Сообщается, что Александр жил один. Он был разведен, у него есть дочь-подросток, которая осталась с матерью. Соседи описывали мужчину как тихого, необщительного, вежливого и спокойного человека.

«Мы не понимаем, как такое могло произойти. Наш сосед был незаметным, не привлекал к себе внимания», — сказали они.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области сообщило, что Гооку было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

В беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов заявил, что за это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.

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