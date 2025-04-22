Ритуальное убийство? За что заживо сожгли британского туриста в Эквадоре

Фото: IMAGO/CÃ/Global Look Press

В тропических лесах Амазонки разъяренная толпа избила и заживо сожгла британского туриста. ЧП произошло в известном среди наркоторговцев районе Эквадора на границе с Колумбией. За что убили иностранца, как вести себя в стране, где до сих пор возможно публичное линчевание, — в материале NEWS.ru.

Британского туриста сожгли и накрыли белой простыней

По данным британского издания Metro, 20 апреля в эквадорской деревне Плайяс-день-Куябено местные жители вытащили европейского туриста из полицейского участка и заживо сожгли его на глазах у офицеров.

По информации телеканала Ecuavisa, полиция задержала иностранца по обвинению в том, что он застрелил эквадорца. Утром его привезли в полицейский участок. В полдень, когда стражи порядка ждали подкрепления, в здание ворвалась разъяренная толпа.

«Они схватили мужчину, вытащили на улицу и подожгли. Полицейские видели это, но не смогли остановить толпу. Позже его накрыли белой простыней, а вокруг стояли люди», — сообщил очевидец происшествия.

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По данным местных изданий, когда в деревне собралась жаждущая расправы толпа, полицейские решили не предпринимать никаких действий, так как опасались за свою жизнь.

По информации телеканала Sky News, мужчина скончался на месте от сильнейших ожогов.

В СМИ отмечается, что убийство произошло после праздника, проведенного общиной индейцев кечуа — крупнейшей коренной народности в Эквадоре. До завоевания испанцами это был самый могущественный народ Южной Америки, наследник культурной традиции империи инков. Последние были известны ритуальными человеческими жертвоприношениями. В 2010 году в Боливии кечуа линчевали четырех полицейских.

Фото: Marcos Pin Mendez/dpa/Global Look Press

Кем был британец, сожженный заживо в Эквадоре

На местном телеканале назвали случившееся шокирующим актом общественного правосудия. Имя и личность погибшего не разглашаются.

«Предполагается, что МИД Великобритании установит совместно с органами власти Эквадора, что случилось с британским подданным», — сообщил Sky News.

Правда ли, что иностранным туристам опасно ездить в Эквадор

В прошлом году в результате преступлений насильственного характера в Эквадоре погибли более 160 человек. В начале 2024 года власти ввели режим чрезвычайного положения из-за бунтов осужденных в тюрьмах. Вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и взяли в заложники телеведущих.

Посольство России в Эквадоре рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения этой страны и поездок по ее территории из-за ухудшения криминогенной обстановки.

«На фоне бунтов заключенных в шести эквадорских тюрьмах в большинстве провинций Эквадора резко активизировались организованные преступные группировки. Реагируя на ухудшение криминогенной обстановки, президент страны Даниэль Нобоа издал указ о введении на территории всей страны режима ЧС», — сообщалось в Telegram-канале ведомства.

Все государственные и образовательные учреждения были переведены на дистанционную работу. Во многих городах и населенных пунктах произошли нападения на полицейские участки.

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press Эквадор, Гуаякиль: полицейские у здания телеканала TC после того, как вооруженные люди ворвались в помещение во время прямого эфира. В городе началась паника

Как подготовиться к поездке в экзотическую и небезопасную страну

Несмотря на рост числа преступлений, Эквадор остается чрезвычайно привлекательным направлением для туристов со всего мира. Эта страна привлекает иностранцев из-за большого числа исторических памятников, захватывающих пейзажей и действующих вулканов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru, что экзотические туры весьма популярны в нашей стране. Их география широка — от Австралии до острова Пасхи. Эквадор занимает далеко не последнее место по популярности.

«Есть люди, которые коллекционируют страны. Дома у них развешаны карты, где они отмечают звездочками посещение того или иного государства. Есть те, кто выбирает активные виды отдыха, труднодоступные вулканы, горы и тропики», — отметил Горин.

По его словам, планируя поездки в опасные страны, где могут быть риски и ограничения, нужно приобрести медицинскую страховку, взять контакты и координаты для взаимодействия с российскими загранучреждениями, а также копии документов.

Не стоит забывать о специфических особенностях места, куда вы отправляетесь. Из открытых источников известно, что Эквадор давно стал транзитной зоной, через которую контрабандисты переправляют наркотики и оружие. В некоторых живописных районах этого «райского уголка» орудуют банды, связанные с наркоторговлей и похищениями людей.

В 2012 году в Эквадоре бандиты похитили британку и ее подругу во время катания на каноэ. Впоследствии их спасли местные военные. Спустя 10 лет в стране линчевали двух иностранцев за преступление. Их раздели, связали и подожгли.

«Есть приложение „Зарубежный помощник“. Рекомендуем его всегда скачивать на сайте МИД перед путешествиями», — сказал Горин.

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