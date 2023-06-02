Сибирячке вживили в череп титановый имплант после аварии на самокате В Новосибирске девушке вживили в череп титановый имплант после аварии на самокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске врачи установили титановую пластину в голову 22-летней Анастасии Андреенко, разбившейся летом прошлого года на электросамокате, сообщает «КП-Новосибирск». По информации издания, девушка вместе с подругой ехала домой из ночного клуба, не увидела дерево и врезалась в него. С тех пор Настя лежит в больнице.

Как пишет издание, полиция установила, что скорость самоката была 13 км/ч, алкоголя и наркотиков у девушки в крови не было. Пострадавшую доставили в реанимацию, она впала в кому. Врачам пришлось сделать Насте трепанацию, а затем установить ей титановую пластину вместо части черепа.

Настя прошла последний этап хирургического лечения, направленного на закрытие дефекта костей черепа. Титановый имплантат был изготовлен для нее индивидуально. Первичная операция по удалению костей черепа была направлена на спасение и восстановление мозга после тяжелой травмы, — рассказал нейрохирург новосибирского НИИТО Сергей Мишинов.

Издание сообщает, что после выхода из комы девушка не могла делать привычные вещи: есть, сидеть, говорить. Учиться всему пришлось заново. С ней занимались логопед, массажист, остеопат. Вместе с мамой Настя собирает конструктор, чтобы разработать мелкую моторику, учит стихи и песни для тренировки памяти.

После травмы у Насти появились проблемы с памятью. Она помнила и узнавала только самых близких. После операции мозг у дочки постепенно начал «расправляться». <...> Мы с ней решаем математические примеры. Я их пишу на доске, а Настя пишет ответ, — рассказала мама девушки Елена Устинова.

По словам врачей, из-за того, что Настя долгое время была подключена к аппарату ИВЛ, у нее расслабились мышцы лица, поэтому губы ее пока не слушаются, и речь ее состоит только из гласных. Специалисты следят за процессом восстановления функций и воздерживаются от каких-либо прогнозов. Мать девушки не оставляет надежду на лучшее.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что наибольшую опасность для дорожного движения представляют электросамокаты, которые люди приобрели в личное пользование. Ограничить их скорость движения намного сложнее, чем в случае с прокатными средствами передвижения.