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07 июля 2025 в 19:03

Следователи не стали отвозить девушку Старовойта в СК для беседы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что девушку покончившего с собой бывшего министра транспорта России Романа Старовойта Полину не стали отвозить в Следственный комитет для беседы. Канал отметил, что она не стала общаться с представителями прессы и отвечать на их вопросы.

Как уточняет «112», девушка несколько минут провела в машине следователей. Затем, пишет канал, она вышла из нее, пересела в автомобиль марки Aurus и уехала с места трагедии.

Ранее сотрудники Следственного комитета России изъяли все вещи бывшего министра из машины марки Tesla, которые могут помочь в расследовании его самоубийства. Следователям удалось обнаружить портфель Старовойта, гаджеты и другие вещи. Все предметы были перенесены в автомобиль СКР.

7 июля стало известно, что Старовойта освободили от должности главы Минтранса РФ. Он занимал эту должность с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет. Позднее появилась информация, что экс-министр найден мертвым в подмосковном Одинцово.

Роман Старовойт
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