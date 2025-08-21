Переговоры Путина и Трампа на Аляске
SHOT: взрывы разбудили жителей Воронежской области

SHOT сообщил о пяти взрывах в воронежской Журавке

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в ночь на 21 августа на территории Воронежской области в селе Журавка прогремело несколько взрывов. По данным канала, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По предварительным сведениям SHOT, инцидент произошел около 01:50, когда в небе прозвучала серия из пяти взрывов. Очевидцы из села Журавка рассказали каналу, что после этого наблюдалось возгорание в одном из районов.

До этого в регионе была официально объявлена угроза атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Местные власти и экстренные службы пока не предоставили официальных комментариев относительно природы взрывов и возможных последствий инцидента. Информация проверяется соответствующими ведомствами.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области произошел инцидент с подрывом гражданского автомобиля. Двое местных жителей получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на дороге. Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что происшествие было зафиксировано в Краснояружском районе. После взрыва машина загорелась.

