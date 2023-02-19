11-летняя девочка погибла в ДТП с грузовиком под Иркутском

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Место ДТП на федеральной трассе «Байкал»

В Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» легковой автомобиль Toyota Platz влетел в грузовик Mercedes, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, в результате аварии погибла 11-летняя пассажирка легковушки, ранения получили девятилетний мальчик и водитель иномарки.

Сегодня около 10 часов на 74-м км федеральной автодороги «Байкал» в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля Toyota Platz под управлением 36-летнего водителя и большегруза Mercedes, за рулем которого находился 60-летний мужчина. В результате ДТП 11-летняя девочка <...> скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Также медицинская помощь понадобилась девятилетнему пассажиру и водителю иномарки, — говорится в сообщении МВД.

На месте продолжают работать сотрудники оперативных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Приморье на 13-м километре автодороги Раздольное — Хасан пятилетний ребенок погиб в результате ДТП. Еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. По данным МВД, автомобиль Honda Odyssey во время обгона столкнулся с Subaru Forester и от удара вылетел на встречную полосу движения, где сначала врезался в грузовик Isuzu, а затем — в ограждение.