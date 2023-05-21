Шесть поездов задержали в Подмосковье из-за поджога релейного шкафа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение шести поездов было задержано в Московской области на полчаса из-за поджога релейного шкафа, сообщает Telegram-канал SHOT. Виновных в произошедшем ищет полиция.

Инцидент произошел утром 21 мая на перегоне Раменское — Бронницы. Горящий релейный шкаф заметил диспетчер, который сообщил об этом в экстренные службы.

Прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание через 45 минут. Релейный шкаф при этом выгорел полностью.

Двумя днями ранее неизвестный злоумышленник поджег аккумуляторный шкаф на железной дороге в поселке Ревякино Тульской области. Он успел скрыться до прибытия полиции, а оборудование выгорело полностью. На месте преступления были обнаружены детали от зажигалки и следы от колес автомобиля. Аккумуляторный шкаф предназначен для резервного питания устройства, оповещающего о сходе поезда с рельсов или возможном столкновении.

В Казани за поджог четырех релейных шкафов на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана задержали троих подростков 14–15 лет. Инцидент привел к задержке движения пяти грузовых поездов. Подросткам грозит привлечение к уголовной ответственности по статье о диверсии, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.