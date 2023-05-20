Троих российских подростков задержали за диверсию на железной дороге В Казани задержали троих подростков за поджог релейных шкафов на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани троих подростков 14–15 лет задержали за поджог железнодорожных релейных шкафов, сообщает Telegram-канал Baza. Им грозит привлечение к уголовной ответственности по статье о диверсии. Максимальный срок наказания по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

По сведениям канала, двое из троих школьников ранее уже привлекались к ответственности за повреждение имущества.

Инцидент с поджогом релейных шкафов произошел в ночь на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана. В результате было задержано движение пяти грузовых поездов.

На месте происшествия были обнаружены зажигалка и шариковая ручка. Поиски поджигателей были затруднены тем, что на данном участке железной дороги отсутствует видеонаблюдение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Санкт-Петербурге задержан курсант Военного института физической культуры по подозрению в попытке поджога релейного шкафа на перегоне станций СПб-Финляндский — Ланская. По информации канала, на диверсию молодой человек согласился за 15 тысяч рублей. Минобороны России информацию не комментировало.