В Петербурге курсант задержан за попытку поджога релейного шкафа Mash: курсант согласился подорвать релейный шкаф за 15 тысяч рублей в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан курсант Военного института физической культуры по подозрению в попытке поджога релейного шкафа на перегоне станций «СПб-Финляндский — Ланская», сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, на диверсию молодой человек согласился за 15 тысяч рублей в качестве оплаты.

Студент не смог совершить поджог в первый день, поскольку у него не получилось открыть шкаф. На следующий день с тем же умыслом он вернулся к точке, но там его поджидала засада. Полиция начала проверку в отношении молодого человека.

Ранее в Новосибирске были задержаны трое подростков, которые 23 апреля подожгли релейные шкафы на перегоне станций Сеятель — Бердск в Советском районе. За диверсию им заплатили десять тысяч рублей на всех. В отношении подростков заведено уголовное дело.

Ранее под Челябинском задержали троих человек после попытки диверсии на перегоне Супряк — Цемзавод. Диверсанты взломали два релейных шкафа и подожгли их. Нарушений в движении поездов инцидент за собой не повлек. На месте преступления обнаружили черную балаклаву.

До этого неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино в Санкт-Петербурге. При осмотре места правоохранители обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри, также нашли бутылку с горючей жидкостью. Движение поездов при этом нарушено не было.