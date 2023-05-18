Опубликовано видео с места диверсии на железной дороге в Казани

Фото: РИА Новости

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места диверсии на железной дороге в Казани, где неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа. Горящее оборудование обнаружили в ночь на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана.

Канал пишет, что из-за ЧП было задержано пять грузовых составов. Поиски диверсантов осложняются тем, что на данном участке железной дороги не установлено видеонаблюдение.

По данным SHOT, на месте происшествия были обнаружены зажигалка и шариковая ручка.

Ранее сотрудники свердловского управления ФСБ России предотвратили диверсию на предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева рассказала, что местный житель с помощью самодельных ракет планировал атаковать оборонное предприятие и помешать выпуску военной продукции.

До этого житель Саратова нашел самодельное взрывное устройство, которое было заложено под опорой линии электропередачи. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, микросхемой и элементом питания. Результаты экспертизы показали, что масса взрывчатого вещества составляла около 1,8 килограмма. Диверсанта задержали.