СВУ на ЛЭП в Саратове оказались не муляжами SHOT: задержан подозреваемый в попытке подрыва ЛЭП в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали подозреваемого в подготовке диверсии на ЛЭП в Саратове, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, злоумышленник собирался привести СВУ в действие с помощью электродетонатора. Результаты экспертизы показали, что масса взрывчатого вещества составляла около 1,8 килограмма.

Сейчас задержанный дает показания. По факту организации диверсии были возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают причастных к преступлению.

Силовики уничтожили компоненты бомбы двумя контролируемыми подрывами. ЛЭП, которую пытались взорвать диверсанты, обеспечивает электричеством Ленинский и Гагаринский районы Саратова.

4 мая местный житель обнаружил самодельное взрывное устройство, которое было заложено под опорой линии электропередачи. Он сообщил о находке в экстренные службы. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, микросхемой и элементом питания.