В Тульской области подожгли аккумуляторный шкаф на железной дороге SHOT: под Тулой диверсанты подожгли аккумуляторный шкаф на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Тульской области злоумышленник попытался поджечь аккумуляторный шкаф на железной дороге. По информации канала, диспетчер вызвала полицию на место преступления, однако за это время внутреннее оборудование полностью выгорело, а злоумышленник успел скрыться. Сейчас его ищут следователи. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, диверсия была устроена 19 мая на железной дороге в поселке Ревякино Тульской области. В публикации говорится, что злоумышленник поджег аккумуляторный шкаф, который предназначен для резервного питания устройства, оповещающего о сходе поезда с рельсов или возможном столкновении. По данным авторов, на месте поджога были найдены детали от зажигалки и следы от колес автомобиля. Личность нападавшего неизвестна.

Ранее SHOT опубликовал видео с места диверсии на железной дороге в Казани, где неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа. Горящее оборудование обнаружили в ночь на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана. В результате было задержано движение пяти грузовых поездов.

Позднее троих подростков 14–15 лет задержали в Казани за поджог железнодорожных релейных шкафов. Им грозит привлечение к уголовной ответственности по статье о диверсии. Максимальный срок наказания по ней составляет до 20 лет лишения свободы. Двое из троих школьников ранее уже привлекались к ответственности за повреждение имущества.