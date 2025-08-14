Самый большой вулкан Евразии вырос в размерах

Ключевская сопка — самый крупный вулкан Евразии, расположенный на Камчатке, — стала выше после извержения, передает Telegram-канал Amur Mash. Прежний рост вулкана составлял 4,85 тысячи метров, однако его новый размер пока неизвестен.

Извержение вулкана произошло в конце июля. В результате этого в воздух были выброшены лава, пепел и дым, которые накрыли пепловой завесой несколько населенных пунктов.

В настоящее время Ключевская сопка пребывает в состоянии относительного спокойствия, однако существует вероятность незначительных выбросов из-за продолжающегося оседания магмы. В кратере образовался шлаковый конус, который можно увидеть из близлежащих населенных пунктов.

Ранее на Ключевской сопке был зафиксирован пепловый выброс высотой до 10 тысяч метров. Вулкану был присвоен «красный» код авиационной опасности. В МЧС России предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

До этого эксперт сообщил, что извержение вулкана Ключевской на Камчатке может привести к образованию грязекаменных потоков, которые угрожают инфраструктуре региона, в том числе дорогам. Кроме того, вулканический пепел может нанести вред здоровью людей и технике.