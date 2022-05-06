Самому возрастному ветерану Новосибирской области исполнилось 110 лет

Фото shutterstock.com

Самому возрастному ветерану Великой Отечественной войны в Новосибирской области исполнилось 110 лет, сообщает «Сиб.фм». Всего в области проживают 6998 ветеранов, считая бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

Обладателей высших наград за участие в Великой Отечественной войне в регионе не осталось в живых, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, большинство оставшихся в регионе ветеранов — это труженики тыла.

25 апреля ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, средства были отправлены 20 320 ветеранам вместе с пенсией.

Также стало известно, что торжественная встреча президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны, которая традиционно проводилась в Кремле 9 мая, не состоится. Причины отмены мероприятия не называются, о ней сообщили в пресс-службе российского президента.

Торжественный приём ветеранов проводился каждый год 9 мая вплоть до 2019 года. В ходе встречи глава государства традиционно произносил тост и вручал награды. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса приём решили не проводить.