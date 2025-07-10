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10 июля 2025 в 16:56

«Ушел как герой»: Курск простился с погибшим при атаке ВСУ росгвардейцем

В Курске простились с погибшим при атаке ВСУ на пляж росгвардейцем Гавриловым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курске состоялась церемония прощания с сотрудником Росгвардии Вячеславом Гавриловым, погибшим 8 июля в результате удара дрона ВСУ по пляжу «Городской», сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что Гаврилов будет представлен к ордену Мужества посмертно.

Ушел как герой. Сегодня простились с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, который погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске 8 июля. <…> Сотрудник Росгвардии будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), — написал врио главы региона.

Хинштейн подчеркнул, что Гаврилов ушел из жизни при исполнении служебного долга. 27-летний боец группы задержания находился на патрулировании, когда услышал взрыв на городском пляже. Вместе с напарником он немедленно прибыл на место происшествия и начал эвакуировать гражданских. При повторном взрыве БПЛА мужчина получил смертельные ранения.

Врио главы Курской области принес соболезнования родным и близким погибшего. Он пообещал, что власти региона окажут необходимую помощь семьям жертв трагедии.

Ранее стало известно, что российские военные начали посвящать удары по позициям Вооруженных сил Украины в зоне военной операции пятилетнему мальчику, который погиб, защищая свою мать от атаки БПЛА на пляж в Курске. В Сети появился снимок снаряда, посвященного пожертвовавшему собой ребенку.

Александр Хинштейн
Курская область
ВСУ
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