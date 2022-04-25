Ветераны ВОВ получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны 25 апреля получили ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передаёт ТАСС. По его словам, средства были отправлены 20 320 ветеранам вместе с пенсией.

По указу президента [России Владимира Путина] участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией, — рассказал он.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что данные выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые имеют гражданство России, а также тем, которые постоянно проживают в республиках Прибалтики. Кроме того, по её словам, ветераны смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в регионах. При этом обращаться в Пенсионный фонд не придётся, так как все средства зачисляются вместе с пенсией.

Также с 1 мая неработающим пенсионерам, шахтёрам, членам лётного экипажа и гражданам старше 80 лет поднимут пенсии, сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это сделано ввиду больших затрат пожилых людей этого возраста на поддержание здоровья.