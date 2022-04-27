Путин не примет ветеранов в Кремле 9 мая Торжественная встреча Путина с ветеранами ВОВ 9 мая не планируется

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Торжественная встреча президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны, которая традиционно проводилась в Кремле 9 мая, в этом году не состоится, сообщили в пресс-службе российского лидера, сообщает РИА Новости в Telegram-канале. Причины отмены мероприятия не называются.

Приёма не планируется, — говорится в сообщении.

Торжественный приём ветеранов проводился каждый год 9 мая вплоть до 2019 года. В ходе встречи глава государства традиционно произносил тост и вручал награды. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса приём решили не проводить.

В пресс-службе Кремля также отметили, что звёзды Героя труда вручат после 1 мая. Звание Героя труда России присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны.

25 апреля ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства были отправлены 20 320 ветеранам вместе с пенсией. Данные выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые имеют гражданство России, а также тем, кто постоянно проживает в республиках Прибалтики.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина ранее сообщила, что ветераны также могут рассчитывать на дополнительные выплаты в регионах. Идти в Пенсионный фонд для этого не придётся, так как пособия придут автоматически вместе с пенсией, пояснила она.