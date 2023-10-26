Самарский лихач протащил прохожего по дороге за просьбу ездить медленнее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре водитель протащил прохожего по дороге за замечание по поводу скорости движения во дворе, нарушителя до сих пор не нашли, пишет Telegram-канал «Подъем». Мужчина вышел в магазин и заметил автомобиль, который быстро ехал между домами. Он остановил машину и сделал замечание водителю. Безмолвный автомобилист поднял стекло, зажав руку самарца, и, набрав скорость, протащил мужчину несколько метров.

Водитель со мной не разговаривал, возможно, он и по-русски не понимал. Внешне похож на иммигранта. После замечания моего я уточнил, все ли хорошо с документами, полицию вызывать будем? Он резко отреагировал и уехал, зажав мою правую руку. Рука лежала на стекле, в салон я к нему не лез, — рассказал пострадавший изданию.

По словам мужчины, у него несколько синяков, ссадин, рассечение губы, но больше всего его беспокоят зубы, так как основной удар пришелся на верхнюю челюсть. Теперь стоматолог следит за их состоянием. Потерпевший написал заявление в полицию и намерен добиться наказания для нарушителя.

В начале октября житель Краснодарского края протащил остановившего его инспектора ДПС около 10 метров на двери своей машины. Правоохранитель заметил автомобиль без номеров, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. Когда инспектор подошел к машине и открыл дверь, находившийся в салоне резко дал задний ход. Полицейскому пришлось схватиться за дверь и бежать за авто. Нарушителя приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей за пьяную езду и неповиновение сотруднику полиции.