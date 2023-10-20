Водителю вынесли приговор за пьяную езду с инспектором ДПС на двери авто На Кубани пьяный водитель протащил инспектора на двери машины и получил штраф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд приговорил жителя станицы Новокорсунской на Кубани к штрафу в 80 тысяч рублей за пьяную езду и неповиновение сотруднику полиции, сообщили KP.RU в Тимашевском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По информации следователей, мужчина протащил остановившего его инспектора ДПС около 10 метров на двери своей машины.

Как рассказали следователи, инцидент произошел в начале октября. Командир отдельного взвода ДПС по Тимашевскому району заметил автомобиль без номеров и остановил его. Находившийся за рулем нетрезвый 34-летний местный житель затормозил не сразу, а когда инспектор подошел к машине и открыл дверь, резко дал задний ход. Полицейскому пришлось схватиться за дверь и бежать за машиной.

Нарушитель остановил автомобиль перед своим домом, за происходящим наблюдали его жена и сын. Ребенок даже успел сделать несколько кадров, которые приобщили к делу.

Подсудимый виновным признал себя частично, рассказал, что до того, как сесть за руль, выпил. <...> Водитель принес извинение инспектору. Это обстоятельство, а также то, что у него есть несовершеннолетний ребенок суд принял во внимание. Ему назначен штраф в размере 80 тысяч рублей, — отметили в следственном отделе.

Ранее в Минусинске Красноярского края полицейские были вынуждены применить табельное оружие при задержании 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде. В отношении юноши составлено восемь административных протоколов.