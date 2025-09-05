Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 10:09

Переписка автоинструкторов о девочках переполошила российский город

В Челябинске инструкторов автошколы заподозрили в домогательствах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Челябинска обратились в прокуратуру с жалобой на инструкторов автошколы, пишет Telegram-канал Ural Mash. По их словам, те домогались несовершеннолетних учениц.

Скандал разразился после того, как одна из девушек прочитала переписку своего супруга-автоинструктора с коллегами. В чате преподавателей автошколы обсуждались интимные подробности о курсантках. Они шутили о том, что можно «обмениваться» ученицами и делить между собой «50% от урока». В числе упоминаемых были и девушки 16–17 лет. Кроме того, встречались сообщения от том, что возраст не помеха.

Директор автошколы посоветовал обратиться в полицию. Девушка, которая обнародовала переписку, подала на развод. После произошедшего ей начали угрожать в социальных сетях.

Тем временем глава отдела полиции во Всеволожском районе Ленинградской области Сергей Коротков был арестован по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Его подозревают в получении взяток на общую сумму 4 млн рублей.

До этого сообщалось, что директор одной из петербургских частных автошкол предстанет перед судом за получение взяток. Он незаконно получил почти миллион рублей.

