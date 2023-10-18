Полиция со стрельбой задержала подростка-лихача в Минусинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Минусинске Красноярского края сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие при задержании 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». В отношении юноши составлено восемь административных протоколов.

Автомобиль, за рулем которого находился подросток, привлек внимание автоинспекторов отсутствием номерных знаков и затонированными стеклами, в том числе лобовым. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, поэтому те пустились за ним в погоню.

В попытке скрыться от преследования подросток многократно менял полосы движения, в том числе выезжал на встречную, создавая угрозу ДТП. На загородной дороге сотрудники полиции применили оружие. После ряда предупредительных выстрелов в воздух молодой человек остановился.

Проведенное освидетельствование несовершеннолетнего подтвердило, что он был пьян. Полицейские вызвали на место происшествия отца подростка. В отношении мужчины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полуголый лихач пытался скрыться от 15 экипажей ДПС. Чтобы его остановить, полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам машины. После задержания, мужчина заявил, что попал в такую ситуацию «по своей дурости».