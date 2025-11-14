Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 15:00

Российский боец раскрыл детали захода штурмовиков в Новоуспеновское

ТАСС: российские штурмовики застали дроноводов ВСУ за обедом в Новоуспеновском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
В момент захода штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области украинские операторы БПЛА обедали, сообщил ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии с позывным Старый. Спасаясь бегством, украинские бойцы оставили взрывчатку, оборудование и терминал Starlink.

Мы когда зашли, у них еще генератор работал, стояла еда, они ели, обедали. Не ждали нас. А как зашли, они быстро побежали, все побросали. Оставили запчасти упакованные от «Бабы-яги», сбросы, которые они скидывают. Все оставили, — рассказал военнослужащий.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские военные освободили Новоуспеновское в Запорожской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток». Военкор Александр Коц заявил, что взятие российскими войсками Новоуспеновского откроет им путь к Гуляйполю, за освобождением которого ВСУ ждет обвал всего фронта в Запорожской области.

До этого старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Звезда заявил, что при освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области российские военнослужащие применили специальный маневр для дезориентации противника. Штурмовики использовали тактику «кочерги» — прием отвлечения внимания врага.

Запорожская область
ВСУ
БПЛА
штурмовики
