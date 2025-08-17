Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Росавиация ограничила работу двух аэропортов

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода временно не принимают и не выпускают рейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода («Стригино») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании рейсов и следить за обновлениями официальных источников.

Отмечается, что данные меры носят временный характер. Причины и сроки ограничения пока не уточняются.

Ранее в Республике Татарстан был объявлен режим беспилотной опасности, передает МЧС России. Жителям и гостям региона рекомендовано сохранять бдительность и внимательно следить за уведомлениями экстренных служб. Схожий режим был объявлен в Самарской области. Сроки снятия режима опасности не уточняется.

Также в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

