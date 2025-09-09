Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:24

Бывший глава службы безопасности WhatsApp уличил Meta в слабой защите

Bloomberg: бывший сотрудник WhatsApp обвинил Meta в слабой защите данных

Бывший глава службы безопасности WhatsApp Аттаулла Бейг обвинил владеющую мессенджером компанию Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в слабой защите данных пользователей, сообщает агентство Bloomberg. Он также подал иск в суд на Meta. Как утверждает Бейг, руководство компании систематически игнорировало нарушения в сфере кибербезопасности.

Бывший сотрудник принадлежащего Meta Platforms Inc. WhatsApp подал иск в федеральный суд, заявив, что он неоднократно поднимал вопросы кибербезопасности мессенджера с руководством, но его игнорировали и действовали против него, — говорится в публикации.

Бейг уточнил, что он выявил нарушения в сфере безопасности WhatsApp в 2021 году. В частности, тогда около 1,5 тысячи сотрудников мессенджера получили неограниченный доступ к личным данным пользователей. В связи с этим они могли совершенно незаметно перемещать или красть их.

Ранее пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме хакерских атак. Злоумышленники устанавливают на устройства вредоносное ПО и похищают данные без участия самих пользователей.

