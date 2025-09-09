Смертью пенсионерки в аварийном доме заинтересовались силовики

В Кургане следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 82-летней пенсионерки в аварийном доме, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Трагический инцидент произошел зимой 2025 года.

Следственными органами СК России по Курганской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

Поводом для расследования стала смерть пожилой женщины, которая проживала в ветхом жилье и отказалась от переселения. Как сообщал один из Telegram-каналов, пенсионерка скончалась от холода в собственной квартире. Причиной для визита сотрудников городской администрации стали обращения обеспокоенных родственников и соседей. Однако к их приходу женщина была уже мертва. Власти Кургана, со своей стороны, заявили, что покойная лично ни разу не обращалась с просьбой о предоставлении ей нового жилья, а печь в ее доме на момент осмотра была исправна. Официальное заключение судмедэкспертизы гласит, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

