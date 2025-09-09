Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:22

Электричка снесла легковушку на железнодорожном переезде в Ленобласти

Поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде под Приозерском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль и поезд столкнулись на севере Ленинградской области, в результате УАЗу оторвало переднюю часть кузова, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Отмечается, что ЧП произошло на станции Мюллюпельто под Приозерском. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед электричкой, следовавшей по маршруту Кузнечное — Санкт-Петербург.

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, — отметили в ОЖД.

Несмотря на быструю реакцию машиниста, столкновения избежать не удалось, уточнили в пресс-службе. При этом обошлось без жертв и пострадавших, поезд продолжил движение с задержкой в 32 минуты. На движение других электричек ДТП не повлияло, добавили в компании.

Ранее ребенок и пожилые мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с грузовиком на 46 километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга. По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на стоявший в попутном направлении на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman.

Ленинградская область
ДТП
поезда
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Юрист объяснил, почему полиция не пресекла убийство школьницы в Петербурге
Власти Петербурга приняли важное решение по поддержке участников СВО
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.