Электричка снесла легковушку на железнодорожном переезде в Ленобласти Поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде под Приозерском

Легковой автомобиль и поезд столкнулись на севере Ленинградской области, в результате УАЗу оторвало переднюю часть кузова, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Отмечается, что ЧП произошло на станции Мюллюпельто под Приозерском. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед электричкой, следовавшей по маршруту Кузнечное — Санкт-Петербург.

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, — отметили в ОЖД.

Несмотря на быструю реакцию машиниста, столкновения избежать не удалось, уточнили в пресс-службе. При этом обошлось без жертв и пострадавших, поезд продолжил движение с задержкой в 32 минуты. На движение других электричек ДТП не повлияло, добавили в компании.

Ранее ребенок и пожилые мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с грузовиком на 46 километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга. По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на стоявший в попутном направлении на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman.