Врачи раскрыли риски новой схемы обучения студентов-бюджетников

В России врачи предупредили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников, передает РБК со ссылкой на данные онлайн-сервиса «Справочник врача». Так, часть медиков считает, что новые правила могут привести к нарушению конституционных прав и снижению качества работы специалистов.

К числу основных проблем респонденты отнесли риск формального подхода к исполнению обязательств, который не принесет реальной пользы пациентам, а также ограничение свободы выбора. В то же время сторонники инициативы отмечают, что она может способствовать обеспечению кадрами малых городов и сел.

Среди врачей, поддержавших законопроект, половина уверены, что выпускники сами не поедут работать в отдаленные регионы, если это не станет обязательным условием. Еще четверть сторонников считают, что обязательная практика позволит молодым медикам получить профессиональный опыт и открыть карьерные перспективы.

В самом Минздраве подчеркнули, что документ готовился с учетом предложений не только ведомств и регионов, но и медицинских сообществ и граждан. При этом, как уточнили в ведомстве, ко второму чтению в Госдуме в проект могут быть внесены поправки.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внедрить гибкий механизм целевого обучения медиков. Сенатор подчеркнул, что принуждение может снизить престиж медицинского образования и отпугнуть абитуриентов. Он также предложил предоставлять скидки на обучение для тех, кто не заключал целевой договор.