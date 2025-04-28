Рой дронов ВСУ атаковал Брянскую область Богомаз: БПЛА ВСУ ударили по Брянской области

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ВС Украины

Брянская область подверглась атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны оперативно реагируют на угрозу, выявляя и уничтожая вражеские объекты.

Губернатор отметил, что попытка атаки произошла в ночное время, и все необходимые меры по защите жителей и инфраструктуры региона принимаются. Информация о возможных повреждениях или пострадавших уточняется. ФСБ и другие спецслужбы продолжают следить за ситуацией на границе и обещают держать граждан в курсе событий.

Ранее 27 апреля в Министерстве обороны России рассказали, что два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. Еще пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 04:00 мск. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Кроме того, руководитель Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов заявил, что после атаки ВСУ на территории «Нового Иерусалима» осталась лишь часовня Божией Матери. Остальное было уничтожено пламенем, уточнил он. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.