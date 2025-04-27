Крым попал под удар украинских беспилотников Минобороны РФ: два беспилотника ВСУ сбиты в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В период с 08:20 до 08:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщило, что пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 04:00 мск.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин отметил, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Кроме того, ВСУ ударили по Лисичанску в Луганской Народной Республике.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Украинские военные наносили по одному из самых значимых христианских мест в пасхальную неделю целенаправленный удар. Гладков подчеркнул, что беспилотники ВСУ мешали пожарным тушить пламя.