Стало известно о масштабном обстреле ДНР Пушилин: ВСУ за сутки нанесли более 10 ударов по ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

За сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его информации, противник применял ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Пушилин написал о повреждении четырех жилых домов. По его словам, в селе Новоукраинка на территории кладбища был ранен мирный житель.

В результате сброса противником взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1949 г. р., ему оказана необходимая медицинская помощь, — написал глава региона.

Ранее Пушилин объявил, что два мирных жителя региона получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1965 года рождения. В Никитовском районе Горловки после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мужчина 1969 года рождения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого Пушилин заявил, что из-за удара украинского беспилотника по поселку Володарское в ДНР погиб десятилетний мальчик. Он выразил соболезнования родителям и назвал произошедшее чудовищным преступлением.