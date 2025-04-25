Стало известно о последствиях пожара в храме в Белгородской области Гладков: Новый Иерусалим под Белгородом после атаки дронов ВСУ полностью сгорел

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины варварски атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его мнению, удар по одному их самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно.

То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал, — написал глава региона.

Гладков поблагодарил сотрудников МЧС, бойцов подразделения «Орлан» и добровольцев пожарной дружины за попытку спасти святыню от пожара. Он подчеркнул, что противник будет обязательно повержен.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в селе Сухарево Валуйского района загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим. Канал сообщил, что причиной стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба яга» Вооруженных сил Украины. Попыткам самостоятельно потушить пожар помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских дронов. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Подмосковье.