Умерла раненная при ударе ВСУ девочка Минздрав ЛНР сообщил о смерти раненой при обстреле ВСУ девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из девятилетних девочек-близняшек, 23 апреля получившая ранения после обстрела Лисичанска Вооруженными силами Украины, умерла в больнице, сообщила в Telegram-канале глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Медикам не удалось вернуть ее к жизни.

Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. К сожалению, раны были несовместимы с жизнью, — говорится в публикации.

По последним данным, ее сестра находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей детской республиканской больницы. Пострадавшая в результате обстрела пожилая женщина после стабилизации была переведена в хирургическое отделение. Она находится в сознании.

Все пострадавшие при обстреле получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы. Некоторые из них были проникающими.

Ранее сообщалось, что в Курской области местный житель спас пожилую женщину, которая сутки пролежала под завалами разрушенного интерната после удара ВСУ по Судже. По словам мужчины, украинские военные отказались помогать пострадавшей, сославшись на то, что она все равно умрет.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что атака украинских БПЛА на регион обернулась повреждением 24 многоквартирных домов и гибелью пенсионерки 1940 года рождения. По его словам, среди пострадавших — девять человек, шесть из них помещены в медучреждение.