Украинские беспилотники атаковали Брянскую область Минобороны РФ: пять беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

Пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 4:00 мск.

В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области, — говорится в сообщении.

26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали регион 139 беспилотниками за сутки. Украинские военные применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами.

В Валуйском муниципальном округе, Новооскольском муниципальном округе, Губкинском городском округе, а также в Корочанском районе обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском муниципальном округе на участке дороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и один ранен.