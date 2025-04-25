Раскрыты последствия пожара в Новом Иерусалиме под Белгородом На территории белгородского храмового комплекса уцелела только часовня

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ВС Украины

На территории храмового комплекса Новый Иерусалим в Валуйском округе Белгородской области уцелела только часовня Божией Матери, рассказал ТАСС глава округа Алексей Дыбов. Объект был атакован ВСУ, удары дронов привели к сильному пожару. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Там сгорел не один храм — храмовый комплекс практически полностью разрушен огнем. Там осталась одна только небольшая часовня Божией Матери, остальное уничтожено, — рассказал Дыбов.

По его словам, во время атаки в храмовом комплексе никто не находился, пострадавших в результате нападения нет. Дыбов подчеркнул, что объект был действующим, в храме работали люди и проводились службы. Сейчас всю деятельность перенесли в другие места. Дыбов подчеркнул, что по окончании конфликта комплекс восстановят.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, удар по одному из самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Он особо подчеркнул, что операторы украинских дронов не давали тушить пожар.